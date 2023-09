La figlia di tragedia di D Annunzio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La figlia di tragedia di D Annunzio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : IORIO

Significato/Curiosita : La figlia di tragedia di d annunzio

"d'annunzio" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi d'annunzio (disambigua). gabriele d'annunzio, allo stato civile gabriele d'annunzio... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi iorio (disambigua). iorio è un nome proprio di persona italiano maschile. maschili: jorio femminili:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : La figlia di tragedia di D Annunzio : figlia; tragedia; annunzio; La Silvia figlia di Numitore; Fu la figlia di Eneo gelosa di Iole; La figlia di Pandione simboleggiata dalla rondine; La figlia di Cassiopea salvata da Perseo; Una figlia dello zar Nicola II; Una tragedia di Racine; La tragedia dell ascolto opera di Luigi Nono; Il comico rifacimento d una tragedia ; Una tragedia di Shakespeare; Una tragedia di Euripide; D annunzio propose di chiamare così il cognac; Il terzo libro delle Laudi di D annunzio ; Un sommo come D annunzio ; Aeroplano aliante per D annunzio ; In quello di D annunzio c è Andrea Sperelli;

Cerca altre Definizioni