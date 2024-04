La Soluzione ♚ Il padre di Matusalemme La definizione e la soluzione di 4 lettere: Il padre di Matusalemme. ENOC - ENOCH Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Il padre di matusalemme: Il Libro di Enoch è un testo apocrifo di origine giudaica la cui redazione definitiva risale al I secolo a.C., pervenuto ad oggi integralmente in una versione in lingua ge'ez (antica lingua dell'Etiopia), da cui il nome Enoch etiopico. Al patriarca antidiluviano Enoch, secondo la Genesi bisnonno di Noè, la tradizione ebraico-cristiana ha riferito tre distinti testi, nessuno dei quali accolto negli attuali canoni biblici ebraico o cristiano (fa eccezione 1 Enoch, accolto nella Bibbia della Chiesa Copta): 1 Enoch o Enoch etiopico, solitamente indicato come libro di Enoch; 2 Enoch o Enoch slavo o Apocalisse di Enoch o Segreti di Enoch; 3 ... Altre Definizioni con enoc; padre; matusalemme; È l uníca sostanza permessa per dar colore ai vini; Il biblico padre di Matusalemme; Il padre di Tacito; Il Padre da Pietrelcina; Amleto le uccide il padre; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Il padre di Matusalemme

