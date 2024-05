Significato della soluzione per: La margaret detta lady di ferro

Fu Primo ministro del Regno Unito dal 4 maggio 1979 al 28 novembre 1990, diventando la prima donna ad aver ricoperto tale incarico; fu anche il primo ministro del Regno Unito rimasto in carica per più tempo in assoluto nel XX secolo. Dal 1975 al 1990 fu inoltre leader del Partito conservatore britannico. Margaret Hilda Thatcher, baronessa Thatcher, nata Roberts (Grantham, 13 ottobre 1925 – Westminster, 8 aprile 2013), è stata una politica britannica.

Inglese: Sostantivo: thatcher . copritore. WordReference.com, Versione on-line Inglese-Italiano. Il Sansoni, Inglese edizione on-line da "www.corriere.it". Dictionary.com, lemma thatcher. The Free Dictionary, edizione online.