Thatcher: era detta thè Iron Lady - Cruciverba

Margaret Thatcher, conosciuta come "The Iron Lady", è stata una figura emblematica della politica britannica nel XX secolo. Nata nel 1925, è diventata la prima donna a ricoprire la carica di Primo Ministro del Regno Unito nel 1979. La sua leadership ferma e decisa le ha guadagnato il soprannome di "The Iron Lady" (La Dama di Ferro). Durante il suo mandato, ha promosso politiche conservative e liberali, focalizzandosi sull'accelerazione dell'economia attraverso la privatizzazione e la riduzione dell'intervento statale. La sua politica estera è stata caratterizzata dallo scontro con l'Unione Sovietica e dalla vittoriosa Guerra delle Falkland nel 1982. La sua eredità è controversa, con ammiratori che lodano la sua determinazione e critici che rimproverano le sue politiche sociali.

