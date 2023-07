Margaret Thatcher the Lady - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Margaret Thatcher the Lady. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IRON

Significato/Curiosità : Margaret Thatcher the Lady

Margaret Thatcher, conosciuta anche come "The Iron Lady", è stata una figura politica di grande rilievo nel Regno Unito. Durante il suo mandato come primo ministro britannico dal 1979 al 1990, Thatcher ha guadagnato una reputazione di fermezza e determinazione nel perseguire le sue politiche conservative. Il suo soprannome di "The Iron Lady" riflette la sua personalità forte e la sua risolutezza nel prendere decisioni difficili, specialmente durante periodi di crisi come la guerra delle Falkland del 1982 e le riforme economiche e sociali del Regno Unito negli anni '80. La sua leadership carismatica e la sua volontà di sfidare il consenso politico hanno lasciato un'impronta duratura nella storia britannica e le hanno guadagnato sia ammiratori che critici appassionati.

