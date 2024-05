La Soluzione ♚ Indumento tipico della Malesia La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SARONG . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SARONG

Significato della soluzione per: Indumento tipico della malesia Il sarong o sarung (['sao] in malese, e [s'r] in inglese) è un largo pezzo di cotone o seta, drappeggiato intorno alla vita e indossato come una gonna da uomini e donne in molte zone dell'Asia del Sud, del Sud-Est e dell'Est, nel Corno d'Africa, e in alcune isole del Pacifico. La stoffa è spesso tinta con colori brillanti, o stampata con motivi complessi raffiguranti animali o piante, scacchi, varie geometrie e fantasie.

