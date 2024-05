Significato della soluzione per: Impianto hi-fi

La missione constava di due sonde gemelle lanciate in orbite che consentivano di ottenere delle immagini stereoscopiche della nostra stella e dei suoi fenomeni, come le espulsioni di massa dalla corona. Il contatto con STEREO-B è stato perso nel 2014 dopo che è entrato in una rotazione incontrollata impedendo ai suoi pannelli solari di generare energia sufficiente, mentre la sonda STEREO-A è ancora operativa a marzo 2023. STEREO (acronimo di "Solar TErrestrial RElations Observatory") è una missione scientifica finalizzata allo studio del Sole lanciata dalla NASA il 26 ottobre 2006.

Italiano: Aggettivo: stereo inv . abbreviazione di stereofonico. Sostantivo: stereo ( approfondimento) m . (elettronica) impianto per riprodurre in modo realistico voce e suoni con diversi canali di amplificazione, molto diffuso negli anni ottanta e novanta. Sillabazione: stè | re | o. Pronuncia: IPA: /'streo/ . Etimologia / Derivazione: abbreviazione di stereofonico che deriva di stereofonia formato da stereo- (derivazione dal greco antico stee cioè "fermo, solido") e -fonia dal greco antico f ossia "voce, suono" .