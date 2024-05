Significato della soluzione per: Fonte d infezione

focolaio – sinonimo arcaico di focolare focolaio – in epidemiologia, aumento nel numero di casi rispetto all’interno di una comunità o di una regione ben circoscritta focolaio di Erb – in cardiologia, punto del corpo umano utilizzato nell'auscultazione del cuore focolaio infiammatorio – in medicina, sede di un processo di flogosi .

Italiano: Sostantivo: focolaio m sing (pl.: focolai) . (medicina) luogo geografico circoscritto che è stato oggetto di un'epidemia batterica o virale un focolaio è tale nella fase acuta ma, prima di essere debellato e nel corso delle fasi finali del suo effetto, non ha più alcun significato quando un virus si è parzialmente o completamente indebolito inoltre, sebbene possa avvenire l'opposto con il ripetersi di alcuni casi clinici anche gravi, talvolta addirittura appunto nel focolaio stesso la definitiva scomparsa avviene tramite più contagi perdendo così il suo effetto.