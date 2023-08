Luogo da cui parte la diffusione di una malattia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luogo da cui parte la diffusione di una malattia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FOCOLAIO

Significato/Curiosita : Luogo da cui parte la diffusione di una malattia

Causali. la malattia di parkinson è stata tradizionalmente considerata una malattia non genetica. tuttavia, circa il 15% degli individui con malattia di parkinson... Anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. focolaio – sinonimo arcaico di focolare focolaio – in epidemiologia, aumento nel numero di casi rispetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

