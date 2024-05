Significato della soluzione per: Esenzione da dazi o imposte

Franchigia – nel Medioevo, privilegio concesso da un signore ai contadini disposti a trasferirsi nelle zone da dissodare Franchigia – in campo assicurativo-finanziario, elemento contrattuale di una polizza relativo all'ammontare economico della parte di danno che rimane a carico dell'assicurato Franchigia – in ingegneria civile, parametro costruttivo di un ponte Franchigia – in marineria (mercantile o militare), l'equivalente della libera uscita accordata al personale delle forze di terra o d'aria Franchigia (franchise) – in ambito sportivo insieme delle attività commerciali di un'azienda licenziata a operare in una determinata area geografica, disciplina sportiva e serie.

Italiano: Sostantivo: franchigia ( approfondimento) f (pl.: franchigie) . (letterario) libertà, fisica o spirituale. (antico) concessione regale di una facoltà ad un comune o ad un singolo individuo. esenzione da un pagamento, da una commissione, o da un dovere franchigia militare, franchigia portuale, franchigia postale.. (diritto) (economia) (statistica) parte di un contratto d'assicurazione che comprende una somma di denaro che spetta a chi ha subito un danno.