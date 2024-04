La definizione e la soluzione di 9 lettere: Enorme serbatoio che si alza e si abbassa. GASOMETRO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Un gasometro (anche gassometro o gazometro) è una struttura teorizzata nel 1789 dal chimico francese Antoine-Laurent de Lavoisier con lo scopo di misurare il volume del gas di città (o gas illuminante), cioè una miscela gassosa che include tra gli altri metano, monossido di carbonio, propano, butano e acetilene. Col tempo i gasometri sono perlopiù caduti in disuso: persa la funzione di infrastruttura energetica, sono diventati dei monumenti di archeologia industriale. In passato infatti i gasometri venivano utilizzati per accumulare il gas di città, che in un primo periodo veniva prodotto prima per gassificazione del carbone e ...

gasometro ( approfondimento) o gassometro o gazometro m (pl.: gasometri)

grande recipiente destinato a raccogliere e conservare il gas combustibile

Sillabazione

ga | sò | me | tro

Pronuncia

IPA: /ga'zometro/

Etimologia / Derivazione

formato da gas e -metro