Significato della soluzione per: Caratterizza le pellicole movimentate

Azione – in economia, titolo rappresentativo di una quota della proprietà di una società per azioni Azione – lo stesso istituto riferito al diritto commerciale italiano Azione – nel diritto, il potere attribuito a un soggetto giuridico di provocare l'esercizio della giurisdizione da parte di un giudice Azione – nell'ordinamento penale italiano, la realizzazione di movimenti corporei capaci di rappresentare una manifestazione esteriore della volontà del soggetto che li compie Azione – in fisica, grandezza che caratterizza lo stato e l'evoluzione di un sistema Azione – in ingegneria edile, forza o deformazione che agisce su una struttura portante Azione – in filosofia, intervento di un ente su un altro ente, capace di modifica Azione – in linguistica, categoria grammaticale legata al verbo Azione – nelle armi da fuoco, sistema di funzionamento di carica Azione – genere cinematografico Azione! – comando impartito dal regista cinematografico per dare l'avvio a una scena Azione (Action) – film del 1921 diretto da John Ford Azione – partito politico italiano fondato da Carlo Calenda nel 2019 .

Italiano: Interiezione: azione . (cinematografia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sostantivo: azione ( approfondimento) f sing (pl.: azioni) . (filosofia) l'attitudine umana di cambiare la realtà per vari obiettivi donna d'azione, uomo d'azione.. (diritto) (economia) (commercio) (finanza) ciascuno degli strumenti di pagamento messi a disposizione da uno o più soci, in cambio di guadagno, per permettere lo sviluppo e lo svolgimento dell'attività di un'impresa quell'azione è quotata in borsa.