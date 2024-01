La definizione e la soluzione di: Un capitolo della serie TV. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La puntata è un frammento di un'opera radiofonica o televisiva che – a differenza dell'episodio – non è autoconclusiva né autonoma, bensì a narrazione aperta.

Con puntata si intendono sia le parti di un programma televisivo non di finzione (escludendo il telegiornale, nel cui caso si parla di "edizioni") sia di una fiction televisiva.

I formati della fiction televisiva che sono divisi in puntate sono le miniserie televisive, le soap opera e le telenovela. La narrazione continua di puntata in puntata ininterrottamente, fino alla conclusione della fiction. Questa caratteristica differenzia la puntata dall'episodio, in cui invece la trama o parte di essa vi inizia e vi finisce.

Il primo episodio di una miniserie televisiva, di una soap opera o una di una telenovela viene detto episodio pilota (in lingua inglese pilot) e ha le stesse funzioni del corrispondente episodico.

Italiano

Sostantivo

puntata ( approfondimento) f sing (pl.: puntate)

testo che viene pubblicato a poco a poco su giornali o su riviste

Voce verbale

puntata

participio passato singolare femminile di puntare ero in banca e, durante una rapina, mi è stata puntata una pistola addosso

Sillabazione

pun | tà | ta

Pronuncia

IPA: /pun'tata/

Etimologia / Derivazione

derivazione di puntare

Sinonimi

(militare) attacco, incursione, offensiva ,scorreria, sortita, blitz

attacco, incursione, offensiva ,scorreria, sortita, blitz (di arma, oggetto a punta) colpo di punta, colpo, fitta, stoccata, imbroccata

colpo di punta, colpo, fitta, stoccata, imbroccata ( per estensione ) escursione, giro, gita, scampagnata scappata, visita, salto, breve viaggio

escursione, giro, gita, scampagnata scappata, visita, salto, breve viaggio (di gioco d'azzardo) scommessa, giocata, posta, somma, puglia

scommessa, giocata, posta, somma, puglia (di film, racconto) brano, capitolo, episodio,

brano, capitolo, episodio, (alla tv) parte

parte (di rivista) numero, fascicolo, dispensa,





