Significato della soluzione per: Camminare con fatica

La trasformazione da Plus, cioè lo spirito di una persona recentemente deceduta, a Hollow può avvenire in caso di forte attaccamento del soggetto al mondo dei vivi e in caso di mancata purificazione da parte di uno Shinigami. Sono degli spiriti mostruosi che, sopraffatti dai loro sentimenti negativi o tramutati contro la loro volontà, cominciano a cibarsi di altre anime. Gli Hollow ((), Horo, dall'inglese hollow, "cavità", "vuoto" connotazione giapponese per "mostri vuoti") sono i principali antagonisti della serie manga e anime Bleach.

Italiano: Sostantivo: Intransitivo: arrancare (vai alla coniugazione) . trascinarsi faticosamente, spostarsi a stento. per stanchezza o malformazione il poveretto arrancava per la strada.. vogare con forza i canoisti arrancano.. Sillabazione: ar | ran | ca | re . Pronuncia: IPA: /arran'kare/ . Etimologia / Derivazione: deriva dell’antico ranco cioè "storpio" . Sinonimi: avanzare con fatica, annaspare.