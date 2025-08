Blocchetto di contanti dati per corrompere nei cruciverba: la soluzione è Mazzetta

Home / Soluzioni Cruciverba / Blocchetto di contanti dati per corrompere

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Blocchetto di contanti dati per corrompere' è 'Mazzetta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MAZZETTA

Curiosità e Significato di Mazzetta

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Mazzetta, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Mazzetta? Una mazzetta è un termine usato per indicare una piccola quantità di denaro in contanti, spesso consegnata illegalmente per favorire qualcuno o ottenere un vantaggio. È comunemente associata a pratiche di corruzione o favoritismi, dove il pagamento viene dato in modo discreto e nascosto. In sintesi, rappresenta il simbolo di un pagamento illecito volto a influenzare decisioni o comportamenti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Non si lascia corrompereTutti i dati fisiciDati in esecuzione a terziDosati senza datiQuello sull unghia si fa subito e in contanti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Mazzetta

Se ti sei imbattuto nella definizione "Blocchetto di contanti dati per corrompere", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

Z Zara

Z Zara

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O G N R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ORGANI" ORGANI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.