Uno storico marchio di pneumatici

Pirelli è stata selezionata e introdotta nell'indice Dow Jones Sustainability STOXX (DJSI STOXX) per la prima volta nel 2002, ed è stata inclusa anche nell'indice mondiale Dow Jones Sustainability World. A. p. S. è una multinazionale con sede in Italia, che opera nel settore automobilistico come produttore di pneumatici per automobili, moto e biciclette. Quotata alla Borsa Italiana dal 1922 è attualmente presente negli indici FTSE MIB e FTSE Italia Brands. Nel 2015 era stata ritirata dal listino per tornarvi il 4 ottobre 2017 con una capitalizzazione di 6,5 miliardi di euro. Pirelli & C.

Italiano: Sostantivo: grattacielo ( approfondimento) m sing (pl.: grattacieli) . edificio di grandi dimensioni espanso verso l'alto, formato da numerosi piani abitabili il grattacielo Pirelli domina Milano. il Burj Khalifa di Dubai è il grattacielo più alto degli anni dieci.. Sillabazione: grat | ta | ciè | lo. Pronuncia: IPA: /gratta't:lo/ . Etimologia / Derivazione: composto di grattare e cielo, per calco dell'inglese americano skyscraper, che è composto da sky ‘cielo’ e scrape ‘raschiare, grattare’ .