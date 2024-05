Significato della soluzione per: Una pecorella del cielo

Nelle regioni polari l'estensione dei cirri varia tra i 3000 m e i 8000 m mentre in quelle tropicali tra i 6000 m e i 18000 m circa. In meteorologia, il cirro (abbreviazione Ci) è un tipo di nube presente nell'alta troposfera (da 5000 m di altitudine fino a 13000 m nelle regioni temperate) sotto forma di filamenti bianchi o di chiazze biancastre disposte in strette bande, dall'aspetto filamentoso o setoso (da cui il nome ufficiale latino cirrus, ossia "ricciolo" o "ciocca di capelli arricciata").

Italiano: Sostantivo: cirro ( approfondimento) m sing (pl.: cirri) . (meteorologia) nuvole più lontane dalla terra, composte da cristalli di ghiaccio a forma di filamenti che svaniscono senza creare pioggia. (botanica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: cìr | ro. Pronuncia: IPA: /'tirro/ . Etimologia / Derivazione: dal latino cirrus cioè "ricciolo, frangia, viticcio .