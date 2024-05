Significato della soluzione per: Ha una parte del bottino

. Il concorso di persone - nel diritto penale - indica delle ipotesi in cui la commissione di un reato sia addebitabile a più soggetti.

Italiano: Aggettivo: complice m e f sing (pl.: complici) . che assume comportamento di complicità. Sostantivo: complice m e f sing (pl.: complici) . chi, in accordo con altre persone, prende parte attiva o secondaria nell'organizzazione o nell'esecuzione di un progetto o azione criminosa o comunque moralmente riprovevole. (per estensione) chi assume un comportamento in accordo o intesa con altra o più persone.