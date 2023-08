Detto di vocabolo che non ha l accento sulla parte radicale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Detto di vocabolo che non ha l accento sulla parte radicale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RIZOATONO

Significato/Curiosita : Detto di vocabolo che non ha l accento sulla parte radicale

Sillabe che cominciano per h, inclusa fu, dal segno diacritico handakuten (anche detto maru "cerchio"), si ottengono le sillabe semipure handakuon che hanno... una forma verbale con rizotonia si dice "rizotonica", una con rizoatonia "rizoatona" o anche "arizotonica". sono ad esempio rizotoniche le forme delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 agosto 2023

