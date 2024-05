Significato della soluzione per: Ha una famosissima reggia

È tra le città decorate al valor militare per la guerra di liberazione, insignita della medaglia d'oro al merito civile e della medaglia di bronzo al valor militare per i sacrifici delle sue popolazioni e per l'attività nella lotta partigiana durante la seconda guerra mondiale. Caserta (AFI: ka'zrta, ; Caserta [ka'srt] in casertano) è un comune italiano di 72 485 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Campania.

Italiano: Nome proprio: Caserta ( approfondimento) . (toponimo) (geografia) Capoluogo di Provincia della regione Campania in Italia. Sillabazione: . Pronuncia: Ascolta la pronuncia : . Etimologia / Derivazione: da Casa Hirta, ovvero posta in alto, attualmente la zona è rintracciabile nel borgo medioevale di Casertavecchia . Parole derivate: casertano.