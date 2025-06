Ha la reggia in giardino nei cruciverba: la soluzione è Rosa

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ha la reggia in giardino' è 'Rosa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROSA

Curiosità e Significato di Rosa

Approfondisci la parola di 4 lettere Rosa: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Rosa? La parola rosa si riferisce a una pianta ornamentale molto apprezzata per i suoi fiori profumati e colorati, spesso associate a bellezza e romanticismo. Cresce in giardini, parchi e aiuole, regalando atmosfere delicate e suggestive. La rosa è anche simbolo di affetto e passione, rendendo il suo spazio in un giardino un angolo di naturale eleganza e poesia.

Come si scrive la soluzione Rosa

Hai davanti la definizione "Ha la reggia in giardino" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

O Otranto

S Savona

A Ancona

