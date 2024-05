Significato della soluzione per: Un tipo di principe

Cavaliere ereditario è un titolo nobiliare molto peculiare, concesso nell’Impero austriaco, in Spagna, Portogallo, in Italia nei territori soggetti a dominazione austriaca o spagnola (in particolare in Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna), prevalentemente in favore di tutti i maschi di una famiglia. In base al regolamento della Consulta Araldica Italiana il titolo di cavaliere ereditario è il più basso della gerarchia, posto ad un livello immediatamente inferiore a quello di nobile cittadino.

Italiano: Aggettivo: ereditario m sing . che si tramanda per eredità. (biologia) (di) carattere vitale in grado di passare da una generazione alla successiva nel 1990 viene lanciato il programma internazionale Genoma umano per avere la mappa integrale del patrimonio ereditario degli uomini.. (linguistica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: e | re | di | tà | rio. Pronuncia: IPA: /eredi'tarjo/ .