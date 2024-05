Significato della soluzione per: Tecnica indonesiana per colorare i tessuti

La cera applicata resiste ai coloranti e quindi consente il artigiano per colorare in modo selettivo immergendo il panno in un colore, rimuovendo la cera con acqua bollente e ripetendo se si desiderano più colori. Questa tecnica ha avuto origine nell'isola di Giava, in Indonesia. Il batik è realizzato disegnando punti e linee di cera con uno strumento a beccuccio chiamato canting, o stampando la cera con un timbro di rame chiamato cappuccio. Il batik è una tecnica indonesiana di tintura resistente alla cera applicata all'intero tessuto.

