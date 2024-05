Significato della soluzione per: Specie

A Sorta Fairytale è un brano della cantautrice statunitense Tori Amos, pubblicato come primo singolo del suo settimo album in studio Scarlet's Walk. È stata pubblicata in tre versioni: "Album Version", "101 Mix" e "Original Single Version". Nella versione inglese e canadese, il singolo presenta la b-side Operation Peter Pan, mentre nella versione US DVD Single è contenuto il video musicale con la partecipazione di Adrien Brody.

Italiano: Sostantivo: sorta f inv . tipologia di genere. Voce verbale: participio passato femminile di sorgere. Sillabazione: sòr | ta. Pronuncia: IPA: /'srta/ . Etimologia / Derivazione: dal francese sorte che deriva dal latino sors cioè "sorte" . Citazione: Sinonimi: specie, tipo, genere, qualità, forma, categoria, varietà, razza, natura, stampo, modello, stile, aspetto, classe, foggia, fattura, maniera, guisa, fatta.