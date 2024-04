La Soluzione ♚ Dà notizie sul contenuto

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Dà notizie sul contenuto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ETICHETTA

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Curiosità su Da notizie sul contenuto: Tattici nucleari). le fake news - note in italiano come bufale, notizie false, notizie fasulle o pseudonotizie - sono delle informazioni false o fuorvianti... Etichetta di identificazione – foglietto di carta, cartoncino o film plastico applicato su buste e imballaggi per indicarne produttore, contenuto e altre informazioni come il prezzo, il possessore, dati di rintracciabilità, codice a barre, informazioni nutrizionali eccetera Etichetta discografica – impresa commerciale che si occupa della produzione discografica Etichetta – in informatica (nei linguaggi di programmazione) è un gruppo di caratteri identificatori di un record, una posizione o una istruzione di un programma Etichetta – modalità di evidenziazione dei file e delle directory del sistema operativo Mac OS X Etichetta – conformità ...

