Religiosi pii

Carlo Devoti – ex pallavolista ed ex multiplista italiano Louis Devoti – ex cestista francese Luca Devoti – velista italiano Luigi Devoti – scrittore, medico e fotografo italiano.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: devoti f pl . plurale di devoto. Sillabazione: de | vò | ti. Etimologia / Derivazione: deriva da devoto . Sinonimi: religiosi, fedeli, pii. (per estensione) fidi, fidati, sinceri. (letterario) dediti, votati, consacrati. Contrari: traditori. ostili, avversi.