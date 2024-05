Significato della soluzione per: Un recipiente del fonditore

Il crogiolo e il suo coperchio sono costruiti in materiali resistenti a temperature elevate, in genere porcellana o materiale refrattario. Un crogiòlo è uno strumento di laboratorio utilizzato per il contenimento di composti chimici che devono essere portati a temperature elevate per dar luogo a reazioni endotermiche e/o cambiamenti di fase. I crogioli possono essere di svariate misure, ed in genere sono dotati di coperchio.

Italiano: Sostantivo: crogiolo ( approfondimento) m sing (pl.: crogioli) . (chimica) (metallurgia) (tecnologia) (ingegneria) piccolo recipiente in materiale refrattario o in metallo, di forma per lo più conica, utilizzato per fondere o calcinare. (per estensione) parte inferiore di un altoforno o di un cubilotto dove vanno a raccogliersi sia il materiale fuso che le scorie. (senso figurato) luogo, ambiente o circostanza in cui vengono a contatto, si mescolano e si amalgamano elementi di natura diversa un crogiolo di lingue e di costumi.