Significato della soluzione per: Propri della persia

Tra i popoli iranici delle steppe si annoverano in genere gli Sciti, i Cimmeri, i Saci, i Parti, gli Alani e i Sarmati. Si deve osservare che nella protostoria gli Iranici erano soprattutto diffusi nell'Eurasia settentrionale in una fascia che si estendeva dall'Europa centrale alla catena dei monti Sajany-Altai in Siberia. Gli Iranici sono un insieme di popolazioni indoiraniche di origine indoeuropea, caratterizzati dal parlare le lingue iraniche.

Italiano: Aggettivo: iranico m sing . (geografia) che riguarda le antiche popolazioni indoeuropee originarie dell'odierno Iran. (linguistica) che riguarda le lingue indoeuropee parlate dalle suddette popolazioni e dai loro discendenti. Sostantivo: iranico m solo sing . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: i | rà | ni | co. Pronuncia: IPA: /i'raniko . Etimologia / Derivazione: Da Iran .