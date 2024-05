Significato della soluzione per: Le piccole riparazioni eseguite per hobby

. Fai da te o faidaté (calco dell'inglese do it yourself, a volte abbreviato con la sigla DIY) è un'espressione che indica una qualsiasi attività eseguita per conto proprio e senza la partecipazione di terzi, spesso riferendosi al bricolage.

