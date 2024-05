Dà nome ad un canale tra Puglia e Albania

Significato della soluzione per: Da nome ad un canale tra puglia e albania

Otranto (Uàntu in dialetto salentino, eet, traslitterato Derentò in grico) è un comune italiano di 5 618 abitanti della provincia di Lecce in Puglia. Situato sulla costa adriatica della regione storica del Salento, è famoso come centro turistico a livello internazionale grazie alla presenza di strutture ricettive e complessi turistici nati già a partire dalla fine degli anni sessanta del Novecento e progettati da importanti architetti.

Italiano: Nome proprio: Otranto ( approfondimento) . (toponimo) comune della provincia di Lecce, nella regione Puglia è stato eletto sindaco di Otranto.. Sillabazione: o | tràn | to. Etimologia / Derivazione: in epoca romana era conosciuta come Hydruntum, dal nome del torrente Hydrus nella cui vallata sorge la città o anche. dal nome latino Odruntum, termine sempre tuttavia legato alla parola acqua.