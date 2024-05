Significato della soluzione per: Natante per buonavoglia

Benché a volte i rematori delle galee fossero dei criminali condannati al remo, la galea non va confusa con la nave prigione, nella quale gli internati non hanno alcun ruolo funzionale. Usata nel Mar Mediterraneo per oltre tremila anni, il suo declino cominciò a partire dal XVII secolo, quando venne progressivamente soppiantata dai velieri, estinguendosi definitivamente alla fine del XVIII secolo. La galea o galera è un tipo di nave da guerra e da commercio spinto completamente dalla forza dei remi e talvolta dal vento, grazie anche alla presenza di alberi e vele.

Italiano: Sostantivo: galea f sing (pl.: galee) . (marina) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: ga | lè | a. Pronuncia: IPA: /ga'la/ . Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. .