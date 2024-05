Significato della soluzione per: Finisce nell urna

In informatica ed elettronica una scheda video o scheda grafica è un componente hardware del computer, sotto forma di scheda elettronica, che ha lo scopo di elaborazione del segnale video ovvero generare, a partire da un segnale elettrico in ingresso dal processore, un determinato segnale elettrico in uscita che possa essere poi inviato in input a video (display o monitor) per essere tradotto da quest'ultimo in immagine e mostrato all'utente.

Italiano: Sostantivo: scheda ( approfondimento) f sing (pl.: schede) . foglio rettangolare per annotare informazioni. foglio utilizzato per votare. (elettronica) (informatica) (tecnologia) (ingegneria) circuito stampato col fine di ospitare tutti i componenti elettrici, elettronici e fisici necessari per far funzionare un manufatto, con proprie funzionalità di elaborazione e controllo. Verbo: scheda .