Si mette nell urna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mette nell urna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCHEDA

Una "scheda" è un pezzo di carta o materiale simile utilizzato per esprimere una preferenza o un voto in diverse elezioni o procedure di voto. Le schede elettorali sono utilizzate per selezionare candidati, opzioni o proposte in modo anonimo e segreto. Questo metodo garantisce l'integrità del processo elettorale. Le schede possono variare nella loro struttura e design, ma la loro funzione principale è quella di consentire ai partecipanti di esprimere la loro scelta in modo chiaro e accurato. Le schede giocate nell'urna sono un fondamento della democrazia moderna, consentendo alle voci dei cittadini di essere ascoltate attraverso un processo equo ed equilibrato.

