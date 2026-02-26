Il corpulento e leale sergente di Zorro

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il corpulento e leale sergente di Zorro' è 'Garcia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GARCIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il corpulento e leale sergente di Zorro" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il corpulento e leale sergente di Zorro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Garcia? García è un personaggio noto per la sua stazza imponente e il carattere fedele. Sempre pronto a sostenere il suo amico Zorro, si distingue per la sua presenza robusta e la lealtà incrollabile. La sua forza fisica si combina con un cuore generoso, rendendolo un alleato prezioso nei momenti di difficoltà. La sua presenza rassicura chi gli sta intorno, e il suo impegno nel proteggere i più deboli è evidente. La sua figura rimane impressa nella memoria di chi lo ha incontrato.

Quando la definizione "Il corpulento e leale sergente di Zorro" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il corpulento e leale sergente di Zorro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Garcia:

G Genova A Ancona R Roma C Como I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il corpulento e leale sergente di Zorro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

