Significato della soluzione per: Completamente pieno

Nella religione romana Cerere (in latino Ceres, Cereris e in osco: Kerri, Kerres o Kerria) era una divinità materna della terra e della fertilità, nume tutelare dei raccolti, ma anche dea della nascita, poiché tutti i fiori, la frutta e gli esseri viventi erano ritenuti suoi doni, tant'è che si pensava che avesse insegnato agli uomini la coltivazione dei campi. Per questo veniva solitamente rappresentata come una matrona severa e maestosa, ma allo stesso tempo bella e affabile, con una corona di spighe sul capo, una fiaccola in una mano e un canestro ricolmo di grano e di frutta nell'altra.

Italiano: Aggettivo: ricolmo m sing . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Voce verbale: ricolmo . prima persona singolare dell'indicativo presente di ricolmare. Sillabazione: ri | cól | mo. Pronuncia: IPA: /ri'kolmo/ . Etimologia / Derivazione: deriva da ricolmare . Sinonimi: pieno, colmo, traboccante, saturo, stracolmo, ricolmato, colmato. Contrari: vuoto.