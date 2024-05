La commette chi è gretto

Significato della soluzione per: La commette chi e gretto

Il delitto Casati Stampa, noto anche come delitto di via Puccini, fu un duplice omicidio commesso a Roma il 30 agosto 1970 nell'abitazione del marchese Camillo Casati Stampa di Soncino, un ricco possidente che era nato l'8 gennaio 1927 e che era stato marchese di Casate nel biennio 1946-1947 in quanto discendente di una delle più antiche famiglie patrizie di Milano. Questi uccise la moglie Anna Fallarino, nata il 19 marzo 1929, e il suo giovane amante Massimo Minorenti, classe 1945, per poi suicidarsi.

Italiano: Sostantivo: meschinità f inv . (gergale) condizione di chi è meschino. Sillabazione: me | schi | ni | tà. Etimologia / Derivazione: deriva da meschino . Citazione: Sinonimi: miseria, piccolezza, limitatezza, mediocrità, grettezza. (di mezzi materiali) insufficienza, scarsità. piccineria, infelicità; disgrazia. Contrari: apertura mentale, generosità. abbondanza, ricchezza. Parole derivate: meschino.