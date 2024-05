Significato della soluzione per: Calare diminuire

Nella metrica classica il piede (in greco antico: p, poûs; in latino pes), così chiamato perché il ritmo si batteva con il piede, era formato da un gruppo di due o più sillabe brevi e lunghe che costituivano la misura del verso. Nel piede vi sono due elementi distinti, uno forte chiamato arsi e segnato dall'ictus, uno più debole chiamato tesi dove la voce si abbassa. Per quanto riguarda il ritmo, si deve far distinzione tra il piede ascendente che inizia dalla tesi e diventa più forte verso l'arsi, e il piede discendente che comincia dall'arsi per decrescere verso la tesi.

Italiano: Verbo: Intransitivo: decrescere (vai alla coniugazione) . ridurre a poco a poco la propria grandezza. Sillabazione: de | cré | sce | re. Pronuncia: IPA: /de'kreere/ . Etimologia / Derivazione: deriva dal latino decrescere, infinito presente attivo di decresco, composto di de-, con funzione avversativa, e cresco, "crescere" . Sinonimi: scemare, calare.