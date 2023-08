Diminuire ridurre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diminuire ridurre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCEMARE

Significato/Curiosita : Diminuire ridurre

Sotto l'acqua) è rivestito con vernice speciale per ridurre la crescita di organismi, così da diminuire la resistenza aerodinamica mantenendo l'efficienza... Di amicizia tra la tifoseria juventina e quella dell'avellino, andato a scemare a fine anni 90 ma poi rinsaldatosi nei primi anni 2010. fuori dall'italia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Diminuire ridurre : diminuire; ridurre; Fatti diminuire di livello; Percentuale applicata per diminuire un prezzo; diminuire di peso; diminuire il volume della radio; diminuire , attenuarsi di un fenomeno; ridurre la legna in grossolani pezzi più piccoli; ridurre il prezzo; La spending che mira a ridurre le spese ing; ridurre in cenere con il fuoco; ridurre in fogli una materia plastica;

Cerca altre Definizioni