Significato della soluzione per: Un azione frequente nel rugby

Nel gioco del rugby (sia a 13 che a 15), il termine mischia definisce: mischia aperta o ruck, una fase di gioco spontanea in fase di contesa del pallone mischia chiusa, fase di gioco ordinata dall'arbitro per riprendere il gioco, in situazioni definite dal regolamento.

Italiano: Sostantivo: mischia ( approfondimento) f sing (pl.: mischie) . (sport) nel rugby avviene quando i giocatori vicini alla meta si muovono con passaggi successivi immediati pur affrontando gli avversari, ciò quasi con tutte due le squadre in schiera la fase in mischia è il momento più esaltante del rugby.. Voce verbale: mischia . terza persona singolare dell'indicativo presente di mischiare.