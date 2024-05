Lo è un avvenimento che fa epoca

Significato della soluzione per: Lo e un avvenimento che fa epoca

La storia (dal greco antico sta, historía, “ispezione [visiva]”, "ricerca", "conoscenza") è la disciplina che si occupa dello studio del passato tramite l'uso di fonti, cioè di documenti, testimonianze e racconti che possano trasmettere il sapere del passato. Più precisamente, la storia è la ricerca sui fatti del passato e il tentativo di una narrazione continua e sistematica degli stessi fatti, in quanto considerati di importanza per la specie umana.

Italiano: Aggettivo: storico m sing . relativo alla storia, intesa come disciplina che studia il passato. appartenente ad epoche o culture del passato quest'anfora è un importante reperto storico di epoca romana.. (di opere immaginarie) ambientato nel passato, in un'epoca precedente rispetto a quella del suo autore romanzo storico.. (senso figurato) di estrema importanza, degno di essere ricordato e tramandato alle generazioni future quello che è accaduto è un evento storico, se ne parlerà per anni.