Arrivano fino alle ginocchia

Le cosce di rana sono un alimento diffuso in molte parti del mondo. Il loro gusto e consistenza molto delicati ricordano quello del pollo e del pesce, hanno un alto apporto proteico e sono ricche di omega-3, vitamina A e potassio. Le cosce di rana possono essere fritte, grigliate e vengono usate per alcune preparazioni come il risotto con le rane, tipico del Piemonte e della Lombardia, e lo swike dell'Indonesia.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: cosce f pl . (anatomia) plurale di coscia. Sillabazione: cò | sce. Etimologia / Derivazione: vedi coscia .