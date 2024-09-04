Pantaloni molto aderenti che arrivano fino al polpaccio

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Pantaloni molto aderenti che arrivano fino al polpaccio' è 'Leggings'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LEGGINGS

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Perché la soluzione è Leggings? I leggings sono pantaloni molto aderenti che arrivano fino al polpaccio, progettati per essere elasticizzati e comodi da indossare. Sono spesso realizzati in tessuti stretch come il lycra o il cotone elasticizzato, che si adattano perfettamente alle forme del corpo. Questa caratteristica li rende ideali per attività sportive, ma anche per look casual o alla moda. La loro versatilità e il comfort li hanno resi un capo molto popolare tra diverse fasce di età.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pantaloni molto aderenti che arrivano fino al polpaccio". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Pantaloni molto aderenti che arrivano fino al polpaccio nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Leggings

La definizione "Pantaloni molto aderenti che arrivano fino al polpaccio" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pantaloni molto aderenti che arrivano fino al polpaccio" conferma che la soluzione 'Leggings' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Leggings

L Livorno E Empoli G Genova G Genova I Imola N Napoli G Genova S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pantaloni molto aderenti che arrivano fino al polpaccio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Leggings' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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