Significato della soluzione per: Acqua in bocca

Con il termine saliva si indica, in fisiologia, il liquido che viene secreto dalle ghiandole salivari situate nella cavità orale. Le tre coppie di ghiandole salivari sono le parotidi a secrezione sierosa pura, le sottomandibolari e le sottolinguali a secrezione mista prevalentemente sierosa per le prime e mucosa per le seconde.

Italiano: Sostantivo: saliva ( approfondimento) f inv . (biologia) (medicina) fluido corporeo senza colore prodotto dalle ghiandole salivari, atto alla pre-digestione. Voce verbale: saliva . terza persona singolare, tempo presente del verbo salivare. terza persona singolare, tempo imperfetto del verbo salire. Sillabazione: sa | lì | va. Pronuncia: IPA: /sa'liva/ . Etimologia / Derivazione: dal latino saliva .