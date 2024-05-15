Si usava per inumidire i francobolli nei cruciverba: la soluzione è Saliva

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si usava per inumidire i francobolli' è 'Saliva'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SALIVA

Curiosità e Significato di Saliva

La parola Saliva è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Saliva.

Come si scrive la soluzione Saliva

Hai davanti la definizione "Si usava per inumidire i francobolli" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 6 lettere della soluzione Saliva:
S Savona
A Ancona
L Livorno
I Imola
V Venezia
A Ancona

