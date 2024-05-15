Si usava per inumidire i francobolli nei cruciverba: la soluzione è Saliva
SALIVA
Curiosità e Significato di Saliva
La parola Saliva è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Saliva.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si usava per appiccicare i francobolliSi usava per scriveredi potassio: si usava come sedativoSi usava con lo stiloGiostrare come si usava fare nel Medioevo
Come si scrive la soluzione Saliva
Hai davanti la definizione "Si usava per inumidire i francobolli" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 6 lettere della soluzione Saliva:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
L R A B A L L E A C
