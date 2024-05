La Soluzione ♚ È vicinissima a Colonia La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : BONN . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. BONN

Significato della soluzione per: E vicinissima a colonia Bonn (AFI: /bn/; in passato italianizzato in Bonna) è una città extracircondariale di 331 885 abitanti della Germania situata al centro dell'Europa, nel Land della Renania Settentrionale-Vestfalia. Dal 1597 al 1803 la città fu capitale del Principato vescovile di Colonia e residenza dell'Arcivescovo di Colonia. Fu poi capitale e sede degli enti federali della Repubblica Federale di Germania dal 1949 al 1990, continuando ad essere sede del governo federale tedesco fino al 1998, quando vi fu l'effettivo trasferimento degli uffici a Berlino. Italiano: Nome proprio: Bonn ( approfondimento) . (geografia) città della Germania nordoccidentale, capitale della repubblica federale dal 1949 al 1998. Sillabazione: lemma non sillababile . Pronuncia: IPA: /bn/ . Etimologia / Derivazione: dal latino Bonna .

Altre Definizioni con bonn; vicinissima; colonia;