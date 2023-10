Bagna Colonia e Strasburgo - Cruciverba

Chiudesuoi termini.» (dante alighieri, divina commedia, inferno, canto 9 - vv. 112-114) arles (in provenzale: arle; in italiano storico: arli)una...

Il Reno (in tedesco Rhein; in alemanno Rhy; in romancio Rein; in francese Rhin; in olandese Rijn), con i suoi 1326 km è uno dei fiumi più lunghi d'Europa. Il suo nome deriva da una radice celtica, ma ancor prima indoeuropea. L'origine indoeuropea del termine trova conferma nel greco antico, in cui il verbo (traslitterato rheo) ha il significato di "scorrere".