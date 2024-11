Uno stato affacciato sul Mar Nero: Soluzione Cruciverba - Romania

Soluzione alla definizione del cruciverba

ROMANIA

Curiosità e significato della parola Romania

Spelling fonetico della soluzione

R Romeo

O Oscar

M Mike

A Alfa

N November

I India

A Alfa

Definizioni correlate con la soluzione - Romania

La nazione con le chiese in legno del Maramure? È entrata nell UE assieme alla Bulgaria Uno Stato sul Mar Nero Confina con la Bulgaria e l Ungheria Lo Stato della Valacchia L odierna Dacia Lo Stato con la Transilvania Stato che ebbe la dittatura di Ceausescu Lo stato con il monte Moldoveanu Entrò nell Unione Europea nel 2007

