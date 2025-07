Trave di sostegno nei cruciverba: la soluzione è Putrella

PUTRELLA

Curiosità e Significato di Putrella

Perché la soluzione è Putrella? Putrella è un termine che indica una trave di sostegno, spesso in legno o metallo, usata per rinforzare strutture o coperture. Questa soluzione permette di distribuire il peso e garantire stabilità agli edifici o alle costruzioni temporanee. In pratica, la putrella è un elemento fondamentale nell'edilizia per assicurare sicurezza e resistenza alle strutture, rendendola indispensabile nei lavori di riparazione e rafforzamento edilizio.

Come si scrive la soluzione Putrella

Hai davanti la definizione "Trave di sostegno" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

U Udine

T Torino

R Roma

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I V N C I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VINCI" VINCI

