La Soluzione ♚ Una scelta d autorità La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : DECISIONE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. DECISIONE

Significato della soluzione per: Una scelta d autorita La decisione è l'atto conclusivo del processo decisionale, ovvero del processo cognitivo, che comprende sia componenti consce che inconsce, che porta a compiere una scelta tra più alternative considerate (opzioni), da parte di un individuo o di un gruppo (decisore). Il processo decisionale viene spesso citato con la locuzione di lingua inglese decision making. Esso è stato studiato in particolare rispetto alle scelte di business da parte del management aziendale, ma è importante in vari altri ambiti della vita quotidiana. Italiano: Sostantivo: decisione ( approfondimento) f sing (pl.: decisioni) . (sociologia) (psicologia) (antropologia) (politica) (diritto) (economia) opzione esecutiva la decisione finale sull'atterraggio spetta soltanto al comandante di ogni singolo volo.. (per estensione) valutazione ferma e determinante anche le donne sanno attendere prima delle decisioni buone e giuste.. (matematica) (statistica) scelta definitiva.

