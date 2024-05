La Soluzione ♚ Una cinta per città La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : MURARIA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. MURARIA

Significato della soluzione per: Una cinta per citta La corona muraria (latino: corona muralis), detta anche corona turrita quando vi compaiano anche delle torri stilizzate, era una corona utilizzata come onorificenza della Repubblica e dell'Impero romano. Era il massimo simbolo di valore militare e spettava al primo uomo che avesse scalato le fortificazioni di una città nemica. Italiano: Locuzione nominale: corona muraria . (araldica) ornamento esteriore che timbra le armi municipali per designare, in molte nazioni, le comunità civili dal livello da città fino a villaggio (solo per qualche nazione, come la comunità catalana).

